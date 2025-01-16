Двух злоумышленников, оказавшихся агентами российских спецслужб, уже задержали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Диверсанты искали "быстрого заработка"

Аварии и человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременной реакции машиниста и действиям СБУ. Ее сотрудники предварительно остановили эшелон на безопасном расстоянии. После ремонта железнодорожного пути движение поезда восстановили.

Спецслужба оперативно задержала вражеских агентов, которые пытались скрыться с места преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет.

Россияне завербовали их через телеграмм-каналы для "быстрого заработка". По данным Офиса Генерального прокурора, за диверсию на железной дороге подозреваемым пообещали 10 тысяч долларов США.

Необходимые элементы взрывчатки, а также видеокамеру для съемки выполнения заказа мужчинам прислали почтовым отправлением.

По указанию врага злоумышленники изготовили самодельное взрывное устройство. Его заложили под железнодорожные пути на перегоне "Здолбунов-Ровно" и дистанционно взорвали звонком на телефон-детонатор перед приближением военного эшелона.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

Так россияне пытались навредить железнодорожной логистике поставки оборонных грузов для украинской армии на передовой.

Во время обыска у мужчин изъяли составляющие взрывного устройства и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу России. Следователи СБУ сообщили участникам группы о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей без права внесения залога, досудебное расследование продолжается. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, накануне в Хмельницкой области диверсанты в возрасте 28 и 29 лет взорвали самодельную взрывчатку на железнодорожном перегоне. Машинист вовремя остановил грузовой поезд, обошлось без пострадавших. Фигурантам объявили подозрение, им также грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.