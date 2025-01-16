Двох зловмисників, що виявилися агентами російських спецслужб, уже затримали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

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Диверсанти шукали "швидкого заробітку"

Аварії й людських жертв вдалося уникнути завдяки вчасній реакції машиніста і діям СБУ. Її співробітники попередньо зупинили ешелон на безпечній відстані. Після ремонту залізничної колії рух потяга відновили.

Спецслужба оперативно затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 і 32 років.

Росіяни завербували їх через телеграм-канали для "швидкого заробітку". За даними Офісу Генерального прокурора, за диверсію на залізниці підозрюваним пообіцяли 10 тисяч доларів США.

Необхідні елементи вибухівки, а також відеокамеру для зйомки виконання замовлення чоловікам надіслали поштовим відправленням.

За вказівкою ворога зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій. Його заклали під залізничні колії на перегоні "Здолбунів-Рівне" та дистанційно підірвали дзвінком на телефон-детонатор перед наближенням військового ешелону.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення

Так росіяни намагалися нашкодити залізничній логістиці постачання оборонних вантажів для української армії на передовій.

Під час обшуку в чоловіків вилучили складники вибухового пристрою та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії. Слідчі СБУ повідомили учасникам групи про підозру в диверсії, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Зловмисники наразі перебувають під вартою без права внесення застави, досудове розслідування триває. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, напередодні в Хмельницькій області диверсанти віком 28 й 29 років підірвали саморобну вибухівку на залізничному перегоні. Машиніст вчасно зупинив вантажний потяг, минулося без постраждалих. Фігурантам оголосили підозру, їм також загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.