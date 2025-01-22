Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

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Що відомо про інцидент

Наразі відомо, що обійшлося без постраждалих. Відповідні служби з’ясовують обставини події.

Детальніша інформація буде надана після завершення оперативних заходів.

Нагадаємо, напередодні на Рівненщині СБУ затримала двох російських агентів. Диверсанти підірвали залізничну колію саморобною вибухівкою перед військовим ешелоном. Аварії й людських жертв вдалося уникнути.

Підозрювані – місцеві жителі віком 30 і 32 років. Їх завербували ворожі спецслужби через телеграм-канали для "швидкого заробітку". За диверсію на залізниці чоловікам пообіцяли 10 тисяч доларів США.

Повідомляється, що так росіяни намагалися нашкодити логістиці постачання оборонних вантажів для української військових на лінії фронту. Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.