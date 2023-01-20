На огромной высоте: Ким заявил о вражеских целях над Виннитчиной, которые уже сбили

Над Винницкой областью могли пролететь вражеские воздушные цели. Вероятный пролет неприятельских целей произошел, когда в Украине начали объявлять масштабную воздушную тревогу.

Информацию о враждебных целях в небе над Украиной сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он заявил о двух вражеских воздушных целях над Винницкой областью.

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Ким заявил о вероятной атаке "Шахидами"

Ким отметил, что, возможно, речь идет о "Шахидах". При этом он подчеркнул, что над Николаевской областью ничего не пролетало.

Глава Николаевской ОВА добавил, что вражеские воздушные цели пролетели очень высоко. Кроме того, Ким сообщил, что одну вражескую цель сбили.

В 12:49 Виталий Ким написал, что силы ПВО официально отработали и сбили вражеские цели в небе.

В Украине объявили тревогу

В Украине в обед 20 января была объявлена масштабная воздушная тревога. Причина тревоги – активность вражеской авиации на территории Беларуси.

Телеграм-каналы сообщают, что в небо над Беларусью взлетели А-50У, истребитель, а также МиГ-31К.

Ранее сообщалось, что в Украине может увеличиться количество тревог из-за совместных авиационных учений России и Беларуси.

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