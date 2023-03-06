Будет еще хуже: в Донецкой области оккупанты начали забирать жилье у должников за коммуналку

Тотальное обеднение населения на временно подконтрольных Кремлю территориях Донбасса и Луганщины дало новые возможности российской мафии, активно осваивающей новые рынки. Это означает только одно: жизнь людей в так называемых "республиках" будет становиться все хуже.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в середине января 2023 года в Донецк прибыла "делегация" одной из коллекторских компаний, которая принадлежит связанному с Путиным депутату госдумы России. Не без согласования с местными террористами захватнические бандиты сразу же начали налаживать свою работу.

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Понятно, что желание заработать вместе с потребностью так называемой "ДНР" собрать как можно больше денег на финансирование существования террористического недогосударства сразу же принесло свои плоды: уже в конце февраля преступники выселили из своих квартир трех пожилых дончан.

Дерибан жилья на оккупированных – давняя русская традиция

Тенденция с "национализацией" жилья в созданных российскими оккупантами квазиреспубликах появилась еще в 2014 году. Тогда боевики типа Моторолы с радостью выселяли людей из их квартир и поселялись в них.

Улучшить таким образом свою жалкую жизнь в то время мог любой, кому террористы раздали оружие – от идейных пророссийски настроенных предателей до наркоманов и бандитов, просто почувствовавших возможность проехаться в социальном лифте.

Активно заселялись в чужие квартиры и представители российских войск и кураторы проектов "ДНР" и "ЛНР". К примеру, действующий депутат госдумы Александр Бородай , который в свое время занимался политическими аспектами создания недореспублик, а также направлял подразделения захватнических спецназовцев для захвата админзданий, завладел шикарным домом местных предпринимателей, а также 5-комнатной квартирой в центре Донецка.

, который в свое время занимался политическими аспектами создания недореспублик, а также направлял подразделения захватнических спецназовцев для захвата админзданий, Не отставали от него и все остальные предводители так называемой "русской весны", которые мгновенно переселились в чужие "гелики" и облюбовали себе элитную недвижимость, на которую никогда бы не заработали честным путем.

Не члены террористического бандформирования "отжимом" квартир занимались другим способом – писали доносы на своих соседей, обвиняя их в поддержке Украины, после чего взламывали замки и переселялись куда хотели. И, разумеется, по знакомству или за деньги могли переоформить недвижимость на себя "по местным законам".

Параллельно с этим в ОРДЛО существовал еще и механцизм "национализации" жилья без передачи его в собственность оккупантов или террористов. Обычно под предлогом задолженности за коммунальные услуги или аварии в трубопроводе коммунальщики вместе с "полицейскими" попадали внутрь квартир, которые затем опечатывались и оформлялись как "жилой фонд" квазиреспублики. Такое жилье могли получить в качестве награды местные "чиновники" или те, чьи квартиры были разрушены в результате боевых действий или же фанаты Путина, показательно переезжавшие с неоккупированных территорий. Впрочем, за все годы АТО/ООС подобных случаев было очень мало, а все они были в большинстве своем обусловлены необходимостью создавать для пропагандистов нужную картинку. Мол, "ДНР" заботится о людях и готова приютить "пострадавших от нацизма".

Готовы выбрасывать на улицу даже тяжелобольных

После 2016 года, когда боевые действия начали замораживаться, жилье на оккупированных территориях немного вернуло себе ценность. Многие переселенцы, обустроившие свою жизнь на свободных от орды землях, начали распродавать квартиры, а местные жители и слишком уверенные в своем будущем россияне были готовы предложить за них неплохие по местным меркам деньги. Так, однокомнатную квартиру в Донецке, которая в 2013 году стоила от 80 тысяч долларов, можно было легко купить за 20–30 тысяч. Некоторые инвесторы, верившие в то, что в ближайшее время стоимость "квадратов" существенно вырастет, вообще скупали все, что только могли. Большинство из них надеялись, что рано или поздно оккупированные территории аннексируют, а затем им удастся неплохо заработать на продаже недвижимости.

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Впрочем, хотя до 2022-го ситуация с "отжимом" жилья и общей социально-политической обстановкой на оккупированных территориях несколько стабилизировалась, полномасштабное вторжение коренным образом изменило все. Ежедневные обстрелы со стороны российских войск, тотальное разрушение инфраструктуры и отсутствие какого-либо будущего мгновенно сделали жилье в Донецке, Луганске и агломерациях почти никому не нужным.

Фактически единственными, кто искал себе квартиры, были всевозможные буряты и удмурты, охотно отозвавшиеся на возможность перевезти свои семьи из бараков в неизвестные им до этого многоэтажки с унитазами внутри.

Кроме заезжих окупантов, по большому счету, недвижимость на оккупированных территориях мало кого интересует до сих пор. Для местной "власти" вообще весь жилищный фонд является в основном бременем, потому что так или иначе Пушилину и компании приходится обращать внимание на проблемы смердов. И если от ремонта поврежденных в результате обстрелов зданий террористы уже давно как-то научились "отмораживаться", отсутствие водоснабжения, перебои с электричеством и невероятно плохое состояние инфраструктуры представляет собой серьезную головную боль для главаря боевиков. Ведь большое количество недовольного населения ненароком может и прибегнуть к бунту даже несмотря на выстроенную вертикаль "власти". Еще и в Кремле вполне могут обвинить своего приспешника во всех бедах "народа Донбасса" и отправить свою марионетку прокатиться на лифте.

Однако нельзя отрицать тот факт, что сейчас для Пушилина и его стаи коллаборантов весь недвижимый фонд оккупированных территорий является еще возможностью выжить. На самом деле никто из чиновников никак не собирается решать проблемы местного населения, а вот хоть как-то пополнять бюджет за счет коммунальных выплат в условиях отсутствия дотаций из России – единственный выход. Поэтому для боевиков крайне важен каждый рубль, который они способны содрать с местных жителей. Именно поэтому они и счастливы запустить в "ДНР" банды российских коллекторов, которые за определенный процент будут выбивать из людей последнюю копейку.

Под предлогом того, что оккупированные территории Донбасса стали "частью России", боевики и российская мафия уже наладили плодотворное сотрудничество по терроризированию должников. Тем более что таких в "ДНР" пока очень много, ведь расплатиться по счетам из-за тотальной бедности может далеко не каждый. Особенно с учетом того, что дончане получали квитанции за поставку тепла и воды даже при их отсутствии.

Вполне понятно и то, что первыми жертвами преступников стали пенсионеры, просто не способные свести дебет с кредитом в условиях, которые им создала Россия. Да и, разумеется, не могут сопротивляться бандитам. И хотя по состоянию на 1 марта Пушилин и компания в качестве наказания за задолженность выселили из своих домов только трех пенсионерок, таких случаев будет становиться все больше. Ведь стоимость любой недвижимости даже в забытой богом "дыре" значительно превышает деньги, которые способны задолжать люди, а незаконно завладеть чужой квартирой и продать ее по незначительной цене – гораздо выгоднее, чем выплачивать ее владельцам пенсии.