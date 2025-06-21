Поезд с топливом вспыхнул на оккупированной территории Запорожья: в сети пишут – это работа ГУР

ГУР могло провести операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. Был поражен поезд оккупантов, перевозивший цистерны с топливом.

Вследствие этого железная дорога может выйти из строя даже на несколько недель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

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ГУР могло атаковать поезд оккупантов на оккупированной части Запорожья

На временно оккупированной части Запорожской области горят цистерны с топливом на железной дороге. Сейчас сообщается о том, что горят 11 цистерн. Дым виднеется за 15 – 20 километров.

Бонусом уточняется, что железнодорожный путь сильно поврежден. Ремонт Андрющенко оценивает в 2 недели. Соответственно топливо к линии фронта доставить по железной дороге уже не получится.

Поезд горит на отрезке железной дороги между селом Левадное и городом Молочанск. В самом Главном оправлении разведки пока не комментировали это событие.

ГУР, вероятно, подожгло вражеский поезд с топливом на Запорожье