Заставляют голосовать за партию Путина: как выглядит бюллетень на "выборах" на оккупированном Запорожье

Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины псевдовыборы. Оккупанты принудительно склоняют жителей оккупированной части Запорожской области голосовать на "выборах" за партию Путина.

О ходе так называемых "выборов" на части временно оккупированной Запорожской области в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал. По его словам, в "бюллетене" на выбор есть четыре партии.

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Большинство тех, кто баллотируется, родом из России

В частности, это партия Путина "Единая Россия", "Коммунистическая партия", "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Как рассказал Федоров, в этом "бюллетене" якобы и можно проголосовать за любую партию. Однако те, кто ходит с урнами для голосования, советуют голосовать за "Единую Россию".

Кроме того, мэр Мелитополя отметил, что оккупанты провели массовую рассылку, где рассказывают жителям оккупированных территорий, что нужно голосовать за "Единую Россию".

При этом он подчеркнул, что от "Единой России" на псевдовыборах "баллотируется" почти 48% кандидатов, не являющихся жителями Запорожской области, а приехавших из Сибири, Алтая или Дагестана. Также менее 45% представителей России от ЛДПР.

Это свидетельствует о том, что они (россияне – 24 Канал) даже не смогли найти предателей, кому бы могли доверить и вставить в список,

– сказал Федоров.

Именно поэтому российские оккупанты, как говорит Федоров, вставляют в списки своих представителей с территории России, чтобы в конце концов получить фейковый подконтрольный совет на той или иной территории.

Оккупанты угрожают "подвалом"

Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты утверждают, мол, за последние 9 дней участие в выборах приняло более 50% людей. По его словам, это говорит о том, что россияне пытались зайти в каждый дом и квартиру.

Он отметил, что там, где оккупантам не открывают двери, они приходят снова и снова. Федоров рассказал, что квартиры обходят два человека с так называемыми урнами для голосования, а также по меньшей мере два вооруженных человека.

Он подчеркнул, что людей заставляют заполнить бюллетень и бросить его в открытом виде.

Так что никакой видимости тайны голосования не существует,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Федоров говорит, что после того, как оккупантам повторно не открыли дверь, они передают эти данные в комендатуру.

В свою очередь цель комендатуры заставить людей все же проголосовать. Если люди все равно отказываются голосовать, то их могут забрать на допросы и даже бросить "на подвал".

Федоров добавил, что 10 сентября последний день так называемых "выборов" и Россия говорит, что открыла 450 избирательных участков. По его словам, россияне готовят массовку на избирательных участках, чтобы показать якобы заинтересованность в выборах, которой на самом деле нет.

"Но врагу нужно снять кино", – резюмировал Иван Федоров.