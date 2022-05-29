На оккупированных территориях Донбасса назревают бунты из-за незаконной мобилизации

Россияне из-за больших потерь в войне против Украины ищут хоть какие-нибудь пути пополнения рядов "пушечного мяса". Враг гонит в бой всех, кого может вынудить на войну.

Российская армия начала испытывать недостаток "пушечного мяса", поскольку их потери в войне против Украины достигли уже 30 тысяч. Для восполнения потерь они решили согнать в свои ряды всех мужчин на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Бунты из-за принудительной мобилизации

Впрочем, россиянам приходится встречать с сопротивлением, ведь умирать от шаров украинских героев на временно оккупированных территориях никто не желает. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно ее информации, в так называемых "ЛНР" и "ДНР" в результате принудительной мобилизации мужского населения назревают серьезные бунты. Уже сейчас готовятся акции протеста мужчин, которые не хотят становиться "пушечным мясом" и жен незаконно мобилизованных. Меры будут направлены против "власти" незаконных псевдодержав.

Также известно о случаях перестрелок между российскими солдатами и местными жителями, которых принудительно мобилизовали в российскую армию. так называемая "военная прокуратура" пытается подавить протесты и разгоняет всех недовольных, но это лишь обостряет ситуацию.

Кроме того, правозащитники сообщают о том, что количество случаев складывания оружия в "армиях" самопровозглашенных псевдогосударств за последние две недели существенно возросло, их начали считать тысячами.

Ситуация на временно оккупированных территориях: коротко о последних событиях

"Заместитель" главы оккупационных властей временно оккупированной Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил о том, что российские кафиры пока не будут проводить "референдума" и присоединять оккупированные территории к России. Рашисты откладывают этот план на следующий год, ведь надеются, что смогут устоять перед контрнаступлением ВСУ и удержать захваченные территории.

Храбрые жители Мелитополя продолжают оказывать активное сопротивление российским оккупантам. Люди провели патриотический митинг и спели гимн Украины. Мелитопольцы еще раз заявили о том, что не собираются подчиняться врагу и жить по его правилам.

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