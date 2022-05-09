На оккупированных территориях не транслировали Путина: эфир "неожиданно" выключили

В России 9 мая отмечают едва ли не главный праздник страны – "день победы". В этот день с трибун к россиянам обратился и их вождь Владимир Путин. А вот в Украине с трансляцией этой пропаганды возникли проблемы.

В общем, весь военный парад, который 9 мая запланировала Россия, показался сплошным фарсом.

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Этот парад в России транслировались по всем центральным телеканалам. Учитывая "любовь россиян к телевизору", через который до них и доносят пропаганду, оккупанты планировали показать это все и в Украине. Речь идет о временно оккупированных территориях.

Но пропагандистов ожидал провал. По данным украинской Госспецсвязи, "во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице враждебного государства, транслировавших все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена". Что стало причиной отключения трансляции – не уточняется.

Путин не впервые "исчезает" с экранов "в прямом эфире"

Стоит отметить, что это не впервые с трансляцией выступлений Путина происходят такие "сюрпризы". Причем даже для российских зрителей. Так, во время торжественного концерта в Москве, приуроченного к годовщине аннексии Крыма. Хотя пропагандисты и доказывали, что трансляция проходит в прямом эфире, но неожиданно вместо выступления Путина на стадионе начали показывать концерт Олега Газманова. Что в очередной раз доказало, что российское телевидение ничего не показывает в прямом эфире.

Позорный парад в России

Российские власти и их пропагандисты не ожидали, что 9 мая особых причин радоваться им не будет. Быстрая и победоносная война против Украины не удалась. Теперь же именно современную Россию сравнивают с нацистской Германией.

Значительные потери техники и живой силы заставили Кремль значительно сократить амбиции по поводу парада в Москве. А в некоторых российских городах парад вообще прошел без военной техники. Ведь 1145 танков, которые могли бы пройти по улицам этих городов, были уничтожены в Украине. Здесь же в металлолом украинские защитники превратили и 2764 боевых бронированных машин.

Дошло до того, что в городах, которые Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск не было авиашоу в небе. Официальная версия – нелетная погода. Хотя в это время в России ясно.

Советы россияне планировали провести и в оккупированных городах Украины. И снова неудача. В Херсоне едва собрали людей. А в Мариуполе, почти полностью уничтоженном оккупантами, в конечном итоге решили от этого отказаться .