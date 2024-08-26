В России пылает Омский нефтеперерабатывающий завод: показываем на карте, где он расположен

В России снова было неспокойно, ночь не обошлась без взрывов. Они прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода в Омске.

На одном из крупнейших НПЗ в России занялся масштабный пожар. О том, где он расположен – рассказывает 24 Канал.

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Там прогремели взрывы

Российские телеграмм-каналы пишут, что возле Омского нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы. После этого стало известно о пожаре на площади тысяча квадратных метров. Интересно, что местные власти сообщили, о причинах возгорания устанавливают.

В то же время известно также, что 2 сотрудников предприятия получили ожоги.

Стоит отметить, что наше государство никак не комментировало этих событий на территории России. Омский НПЗ расположен очень далеко от границы с Украиной. Говорится о более 2 тысячах километров.



Омский НПЗ в почти 3 тысячах километров от Украины / Скриншот 24 канала

Кроме этого, этот нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших на территории России.