На освобождение остальных пленных у нас очень мало времени, – экс-комбат "Азова"

Недавно произошел большой обмен, в рамках которого Украина смогла вернуть 21 защитника Мариуполя, заблокированных на "Азовстали". После того, как мы увидели, в каком состоянии вернулись наши герои – мы очень ясно понимаем, что у нас крайне мало времени, чтобы вернуть всех остальных.

Об этом 24 каналу рассказал бывший командир батальона "Азов" Максим Жорин. Он также отметил, что нам сегодня нужно сконцентрировать все наши силы на том, чтобы абсолютно каждый пленник вернулся домой.

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Условия, в которых находятся наши бойцы – это ад, иначе это описать просто невозможно.

– подчеркивает Жорин.

"Учитывая тот факт, что мы имеем дело с абсолютно безумными людьми – это террористы, поэтому надеяться на то, что условия как-то улучшатся – не стоит", – добавляет он.

По словам Максима Жорина, пока освобожденные из плена очень просят не распространять информацию о том, как их пытали и издевались над ними, потому что они переживают, чтобы эта информация не повредила тем, кто пока не на свободе.

Максим Жорин о состоянии уволенных защитников "Азовстали" и почему стоит спешить с обменами: смотрите видео

Большой обмен пленными с "Азовстали" 21 сентября 2022