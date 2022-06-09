На отдых за границу вывезут сотни тысяч украинских детей: кто в приоритете

С начала лета в Украине традиционно начиналась оздоровительно-развлекательная кампания для детей. Какая ситуация сейчас и смогут ли дети получить достойный отдых во время полномасштабной войны, рассказала министерка Лазебна.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная в своей статье для "Украинской Правды" подчеркнула, что в нынешних условиях организация отдыха и оздоровления детей приобретает особый вес. Поэтому министерство начало работу по обеспечению детей необходимым отдыхом и оздоровлением в военное время.

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Лазебная отметила, что полномасштабное вторжение России в Украину существенно изменило привычное расписание отдыха.

Миллионы семей вынуждены были покинуть дома и переехать в относительно безопасные регионы. Многие дети получили психологические и физические травмы в результате военных действий, разводов с близкими и друзьями, изменения привычного окружения и распорядка,

– заявила министерша.

Лазебна считает, что, несмотря на ситуацию на фронте, о будущем страны нужно заботиться, поэтому дети получат необходимый отдых в безопасных местах.

По словам министерши, штаб по координированию организации и проведению оздоровления и отдыха детей разработал конкретные требования к организации отдыха и оздоровления. В штаб входят представители центральных органов исполнительной власти, военно-гражданских администраций, народные депутаты и социальные партнеры, разработал конкретные требования к организации процесса оздоровления.

После того, как регионы определятся, что в них безопасно организовать детский отдых, в каждом из них формируется областная комиссия с обязательным участием представителей ГСЧС. Комиссия проводит комплексную проверку пригодных для отдыха заведений, обращая особое внимание на наличие и качество укрытий, транспортное обеспечение, возможности безопасной эвакуации,

– заявила Лазебна.

Кто может получить заграничный отдых

Министр соцполитики добавила, что в этом году планируется организовать заграничный отдых для детей. Таким образом, министерство планирует охватить более 40 тысяч детей с инвалидностью, более 100 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей и около 60 тысяч детей, родители которых являются участниками боевых действий.

Для увеличения количества детей, которые смогут отдохнуть за границей, можем взаимодействовать одновременно с партнерами на разных уровнях. Это межправительственные договоренности, прямые коммуникации украинских и зарубежных муниципалитетов, взаимодействие с общественными и благотворительными организациями,

– сказала Лазебна.

Какое учреждение будет контролировать отдых детей

По словам Лазебной, функции главного контролера организации детского отдыха будет выполнять Нацсоцслужба. Она будет проверять списки детей, подготовленные обладминистрациями, наличие согласия их законных представителей, наличие необходимых справок, в частности о назначении сопровождающих лиц. Служба в конце концов и будет давать согласие на выезд каждой группы детей.

В случае взаимодействия с зарубежными общественными и благотворительными организациями Нацсоцслужба проверит, уполномочена ли принимающая организация государством, в которое будут выезжать украинские дети, осуществлять деятельность по их оздоровлению и отдыху.

И государственным и местным органам власти предстоит в сжатые сроки выполнить огромные объемы очень ответственной работы. Но цель этого стоит – наши дети должны быть максимально защищены от травм и последствий войны. А мы с вами отдохнем уже после победы,

– подытожила Лазебна.

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