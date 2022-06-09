Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна у своїй статті для "Української Правди" підкреслила, що в нинішніх умовах організація відпочинку та оздоровлення дітей набуває особливої ваги. Тож міністерство розпочало роботу над забезпеченням дітей необхідним відпочинком та оздоровленням у воєнний час.

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Лазебна зазначила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво змінило звичний розклад відпочинку.

Мільйони сімей змушені були покинути домівки і переїхати до відносно безпечних регіонів. Багато дітей зазнали психологічних та фізичних травм внаслідок воєнних дій, розлучень з близькими та друзями, зміни звичного оточення та розпорядку,

– заявила міністерка.

Лазебна вважає, що попри ситуацію на фронті про майбутнє країни потрібно дбати, тож діти отримають необхідний відпочинок у безпечних місцях.

За словами міністерки, штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей розробив конкретні вимоги до організації відпочинку та оздоровлення. До штабу входять представники центральних органів виконавчої влади, військово-цивільних адміністрацій, народні депутати та соціальні партнери, розробив конкретні вимоги до організації процесу оздоровлення.

Після того, як регіони визначаться, що у них безпечно організувати дитячий відпочинок, у кожному з них формується обласна комісія з обов'язковою участю представників ДСНС. Комісія проводить комплексну перевірку придатних для відпочинку закладів, звертаючи особливу увагу на наявність та якість укриттів, транспортне забезпечення, можливості безпечної евакуації,

– заявила Лазебна.

Хто може отримати закордонний відпочинок

Міністерка соцполітики додала, що цього року планується організувати закордонний відпочинок для дітей. Таким чином міністерство планує охопити понад 40 тисяч дітей з інвалідністю, понад 100 тисяч дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та близько 60 тисяч дітей, батьки яких є учасниками бойових дій.

Для збільшення кількості дітей, що зможуть відпочити за кордоном, взаємодіяти можемо одночасно з партнерами на різних рівнях. Це міжурядові домовленості, прямі комунікації українських та зарубіжних муніципалітетів, взаємодія з громадськими та благодійними організаціями,

– сказала Лазебна.

Яка установа контролюватиме відпочинок дітей

За словами Лазебної, функції головного контролера організації дитячого відпочинку виконуватиме Нацсоцслужба. Вона перевірятиме списки дітей, підготовлені обладміністраціями, наявність згоди їх законних представників, наявність необхідних довідок, зокрема, про призначення супроводжуючих осіб. Служба зрештою і надаватиме згоду на виїзд кожної групи дітей.

У випадку взаємодії із закордонними громадськими та благодійними організаціями Нацсоцслужба перевірить, чи уповноважена приймаюча організація державою, до якої виїжджатимуть українські діти, здійснювати діяльність з їхнього оздоровлення та відпочинку.

І державним, і місцевим органам влади треба буде у стислі строки виконати величезні обсяги дуже відповідальної роботи. Але мета того варта – наші діти мають бути максимально захищені від травм та наслідків війни. А ми з вами відпочинемо вже після перемоги,

– підсумувала Лазебна.

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