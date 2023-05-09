Парад "победы" в России отметился не только скупым проведением, но и присутствием на нем военных, участвовавших в войне в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Парад убийц во главе с военным преступником

Нынешний парад на 9 мая в Москве прошел жалко, бедно и коротко. Да, продолжительность действа была всего 45 минут, когда парады "победы" прошлых лет происходили не менее 1,5 часа. Оно и не удивительно, ведь почему-то не было ни авиационной части, ни техники, ни сухопутных бригад.

"Я думал, что Путин будет немногословен, а они решили полностью сократить парад. Видимо, им ПВО сообщило, что больше не продержится. Техники было мало, подразделений, всего мало. Были также привезены "заложники" – неожиданно президенты из Центральной Азии вчера захотели ехать на парад, притом что никто их не приглашал", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

На параде были президенты Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и премьер-министр Армении. На одном из видео было видно, когда Владимир Путин испугался, охрана сразу прикрыла ему спину одним из президентов.

Российский диктатор был постоянно в окружении своих "гостей". Вместо этого лидеры стран были встревожены или подавлены фактически весь парад. Здесь также интересно заметить, что комментаторы русского парада при выходе определенных подразделений объявляли их подвиги во время Второй мировой войны. Добавляли также примечание, что теперь военные из одного полка были в Буче.

Все подробности не рассказывали. Но значит, их наследники теперь совершают геноцид, изнасилование, мародерство. По Красной площади шли грабители, мародеры, грабители и убийцы, а не воины. Это не армия. То есть лидеры должны были приветствовать грабителей и убийц,

– заметил Шейтельман.

Кроме того, президенты стран сидят рядом с военным преступником, который разыскивается за насильственную депортацию детей. По мнению политтехнолога, приезду пяти лидеров из Центральной Азии, не зависящих от России, мог помочь Китай. Российская сторона же представляла страны, помогающие побороть нацизм как "братские республики", а не отдельные страны.

Михаил Шейтельман о приезде зарубежных лидеров и провальном параде в Москве: смотрите видео

Парад, посвященный войне в Украине

Позорный парад, похоже, не слишком сильно разочаровал русский народ. Он иллюзорно выискивал какие-то положительные аспекты, как, например, тот же приезд семи иностранных гостей.

Довольные россияне кричат, что они не сами, а чуть ли не весь мир на их стороне – и таджики, и белорусы, и армяне. Военные прошли, какая-никакая техника проехала, парад не разбомбили. Поэтому, думаю, что внутри страны у Путина с парадом все хорошо, он сыграл ту роль, которая была нужна,

– отметил политтехнолог.

Кроме того, в прошлом году на параде не вспоминали войну с Украиной. В этом году вся речь и Путина, и комментаторов была пронизана темой так называемой "спецоперации". Фактически этот парад был посвящен большей войне с Украиной, чем Второй мировой войне.

"В этом, мне кажется, и больше всего подставили иностранных лидеров. В прошлом году ну приехали они поздравить с победой 77-летней давности, ничего криминального. А сейчас парад насильников, убийц и мародеров, сидите рядом с преступником, а все разговоры, что это парад воюющих сегодня", – подчеркнул Шейтельман.

Президенты стран Центральной Азии фактически присутствовали на параде тех, кто сегодня сражается в Украине.

Парад 9 мая в Москве: коротко