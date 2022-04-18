На парах российским студентам говорят о "необходимости" войны против Украины, – Лещенко

В российских государственных вузах решили, что пропаганда важнее войны. Поэтому теперь на парах студентам вместо обычных лекций рассказывают фейки об Украине.

На этих пропагандистских лекциях преподаватели оправдывают войну в Украине. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко на брифинге, передает 24 канал.

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Часто вместо обычных пар занимаются пропагандой прямо во время учебного процесса,

– сказал Лещенко.

Кроме того, на сайтах вузов размещают символ российских зверств в Украине – букву Z. Ее рисуют также на фасадах и аудиториях.

Напомним, что в Украине и цивилизованных государствах использование этого символа запрещено.

Смотрите видео с брифинга Лещенко за 18 апреля: