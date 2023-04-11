Какими будут меры безопасности на Пасху в Киеве

Вскоре православные украинцы будут праздновать один из важнейших христианских праздников. Однако ожидать от страны-агрессорки уважения к святым датам, в частности, Пасхе, не стоит, а потому в столице Украины будут ужесточены все необходимые меры безопасности.

Чтобы поддерживать правопорядок в Киеве на Пасху, Национальная полиция задействует более тысячи полицейских и около 120 представителей ДФТО. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Меры безопасности в Киеве

Представители добровольческого формирования территориальной общины будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих вместе с патрульной полицией. Речь идет о:

храмах,

соборах,

Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра".

Более того, дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева. А чтобы оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений, будут работать специальные временные мониторинговые центры.

Что касается комендантского часа, то его из соображений безопасности не будут менять. Поэтому киевляне и гости города не должны находиться на улицах столицы во время с полуночи до 5 утра.

Дорогие киевляне и гости столицы! Помните – у нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинения зла! Ибо он и есть зло. Потому угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!

– написал Сергей Попко.

В Хмельнитчине сократят комендантский час

Взамен в Хмельницкой области комендантский час в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, сократили на два часа. Согласно приказу, подписанному первым заместителем начальника ОВА Сергеем Тюриным, он будет действовать с полуночи только до 3 ночи.

При этом в ОВА призвали в праздничный день воздерживаться от массовых скоплений и не пренебрегать своей безопасностью.

"В эти праздничные дни будем молиться за скорейшую победу. Желаем всем мирных и светлых праздников!" – написали в Хмельницкой ОВА.