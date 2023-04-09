В свою очередь, исследователи из Общества охраны моря предполагают, что это может быть вид скатов. В сети говорят, что это животное похоже на инопланетянина.

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Как выглядит загадочная находка

Существо имеет полупрозрачную голову, похожую на голову медузы, и по меньшей мере два плавника разного размера с длинным хвостом. Тело имеет темно-серую окраску и шипы, идущие от головы вниз по хребту.

Отмечают, что у морского животного нет костей, а длиной – чуть более 50 сантиметров.

Загадочное морское существо / Фото Mirror

Интересно, что сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) не смогли его идентифицировать. Впрочем, исследователи из Общества охраны моря предполагают, что это может быть вид скатов.

Пресссекретарь этого общества считает, что выброшенное на берег животное – шипучий скат, которому удалили крылья.

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