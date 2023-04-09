Своєю чергою, дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид скатів. У мережі кажуть, що ця тварина схожа на інопланетянина.

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Який вигляд має загадкова знахідка

Істота має напівпрозору голову, схожу на голову медузи, і щонайменше два плавники різного розміру з довгим хвостом. Тіло має темно-сіре забарвлення та шипи, що йдуть від голови вниз по хребту.

Зазначають, що морська тварина не має кісток, а завдовжки – трохи більше 50 сантиметрів.

Загадкова морська істота / Фото Mirror

Цікаво, що співробітники Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) не змогли її ідентифікувати. Втім, дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид скатів.

Прессекретар цього товариства вважає, що тварину, яку викинуло на берег – шипучий скат, якому видалили крила.

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