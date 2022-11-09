Толчки почувствовали даже в Риме и соседних странах: на побережье Италии произошло землетрясение

Утром 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло побережье итальянского пляжного курорта Фано. Подземные толчки слышали даже в Риме.

Как сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 10 километров, примерно в 28 километрах северо-восточнее города.

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За ним последовали два толчка магнитудой 3,1 и 3,4. Произошло это примерно в 7 утра по местному времени (в 8 по Киеву). Основные подземные толчки ощущались на севере Италии и Риме, а также в других странах, в частности:

Хорватии,

Словении,

Боснии и Герцеговине,

Сан-Марино,

Ватикане.

Толчки почувствовали примерно 16 миллионов человек на расстоянии более 300 километров от эпицентра землетрясения,

– написали специалисты сейсмологического центра в твиттере.



Где испытали подземные толчки / Фото EMSC

EMSC предупредил, что в следующие часы и на днях могут возникнуть новые афтершоки. Пока информации о возможных жертвах нет. Но, как сообщается, в постройках были замечены трещины.

Где еще недавно были землетрясения

На прошлой неделе на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

20 сентября на западе Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. К сожалению, в результате погибли по меньшей мере два человека, повреждены здания и отключено электричество.

А 18 сентября непогода всколыхнула остров Тайвань. Там произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

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