На побережье Одессы шторм вынес вражескую мину: ее подорвут, людей просят не посещать пляжи

Жителей Одессы призывают воздерживаться от прогулок по пляжу. Нарушения запрета могут иметь трагические последствия.

Ситуация в Одессе остается напряженной. Враг продолжает блокировать Черное море и укрепляет свое ПВО на острове Змеиный.

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Вражеская мина на берегу в Одессе

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о том, что шторм вынес на берег Одессы вражескую российскую мину.

Поскольку другого решения для того, чтобы его обезвредить, нет, наши саперы приняли решение взорвать ее на месте. Подрыв намечен на завтра. Еще раз прошу граждан не передвигаться по пляжам – это очень опасно для вашей жизни,

– сказал он.

Таблички-подсказки

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, на улицах города скоро можно будет увидеть новые таблички, запрещающие фото и видеофиксацию. В городе обустроено много оборонных сооружений, поэтому сейчас коммунальщики устанавливают знаки, которые должны обеспечить соответствующие меры безопасности.

Предупредительная табличка для одесситов / Фото с телеграммы Сергея Братчука

Всех жителей города просят учитывать новые знаки и не нарушать правила, чтобы не подвергать опасности Одессу и ее жителей.

Запрет на купание и посещение пляжей

Жителей Одессы просят не ходить по пляжу и не гулять по побережью.

Вражеская мина обнаружена у берега, поэтому прямой угрозы она не несет. Ее ликвидирует подрывная команда, но подвергаться опасности не стоит.

Кроме того, с целью недопущения высадки вражеского десанта на берегу Одесщины были проведены превентивные работы, в том числе минирование территории.

Ситуация на Юге: коротко

Николаев оказался под артиллерийским огнем русских оккупантов. Для атаки города враг использовал системы залпового огня "Смерч". Россияне попали в объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.

Пока у россиян большая проблема с поддержкой, поэтому наступательных действий они не проводят. Сейчас враг пытается укрепиться на занятых позициях и удержать их под натиском ВСУ.

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