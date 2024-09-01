Пресс-секретарь прокуратуры Полтавщины Людмила Иващук рассказала, что полицейские не внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления. Это они должны были сделать после обращения матери пострадавшего.

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Что говорят в прокуратуре о резонансном деле

Людмила Иващук рассказала, что прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, к которым предварительно обращались родители потерпевшего.

Известно, что это правоохранители из поселка Котельва. Досудебное расследование сейчас проводит Полтавское райуправление полиции.

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Что известно о резонансном деле

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в середине июня в селе Котельва на местном пляже "Мусийка" трое юношей издевались над 12-летним парнем. Его избили и совершили сексуальное насилие. Все это они сняли на видео и распространяли через знакомых.

За избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним родители обидчиков обошлись штрафом в 850 гривен... С каких это пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Он заявил, что правоохранители об инциденте узнали только 5 августа и не начали досудебное расследование, а составили административные протоколы на родителей двух ребят.

"Третьего парня в то время даже не пытались установить", – объяснил Лубинец.

Он добавил, что только после огласки внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 153 уголовного кодекса Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.