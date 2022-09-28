Миллионный ущерб: правоохранители разоблачили коррупционную схему при ремонте дорог на Полтавщине

Для якобы ремонта трех автомобильных дорог в Полтавской области организовали закупку услуг по разработке проектно-сметной документации. О подозрении сообщили директору госпредприятия по содержанию дорог.

Разработку документации чиновник заказал с многочисленными нарушениями. В ходе досудебного расследования САП и НАБУ установили, что коррупционную схему реализовали еще в 2018 году.

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Как воплотили мошенническую схему

Проектирование руководитель предприятия заказал у четырех связанных между собой частных компаний, которые заранее подобрал глава госпредприятия. У них не было соответствующего опыта и специалистов. Больше заказа состоялось:

вопреки установленному законом порядку,

при отсутствии предусмотренного бюджетом финансирования,

без должного обоснования.

Чтобы скрыть сделку и придать ей видимость законной, директор поделил три участка дороги протяженностью 118 километров на 22 участка. Это позволило заказать соответствующие услуги по процедуре допороговых закупок без публичного объявления открытых торгов.

Ущерб государству

При разбиении предмета закупки на столько частей стоимость самих работ завысили на сумму более 5,5 миллиона гривен. Как отметили в САП, выполнение указанных работ не отвечало направлениям использования бюджетных средств.

В целом, благодаря таким манипуляциям злоумышленникам удалось потратить почти 29 миллионов гривен из бюджета Украины – именно столько средств было безосновательно перечислено на выполнение договоров.

В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливаются другие возможные участники совершения преступления. Чиновнику же объявили о подозрении по статьям:

Злоупотребление властью или служебным положением;

Нецелевое внедрение бюджетных средств.

Разоблачение громких дел: последние новости

Членов правления "Центрэнерго" разоблачили на махинациях с поставками газа. Поэтому крупнейшая компания по производству электрической и тепловой энергии незаконно переплатила за природный газ 8 миллионов гривен.

Правоохранители сообщили 8 людям о подозрении в хищении денег "Укрнафты". Ущерб компании тогда достиг 13,3 миллиарда гривен.

Правоохранительные органы установили, что один из госслужащих во время военного положения нарушил правила перевозки средств через государственную границу. Он незаконно пытался скрыть более 2 миллионов долларов и легализовать их уже на территории ЕС.

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