Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Жители Полтавщины слышали взрывы

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 22:56. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что к угрозе БПЛА добавилась угроза применения баллистического вооружения с севера.

Ракета на Полтаву! Кременчуг – укрытие!

– написали в ПС.

По словам корреспондентов Суспильного, взрывы в Полтавской общине прогремели около 02:26. Мониторинговые каналы сообщили, что российские войска применили баллистическую ракету типа "Искандер-М".

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