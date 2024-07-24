На Полтавщине произошла детонация боеприпасов в военном подразделении: разрушен жилой сектор
Источник:Татьяна Корост
Днем, 23 июля в поселке Котельва Полтавской области произошла детонация боеприпасов в местном военном подразделении. В результате инцидента есть повреждения.
Об этом сообщила поселковый голова Татьяна Корост. По ее словам, известно о разрушении жилого сектора.
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В Полтавской области произошла детонация боеприпасов
Согласно обнародованной главой поселка информации, в результате детонации боеприпасов возник пожар в хозяйственном здании, а также разрушен жилой сектор, расположенный на прилегающей территории.
Пока масштабы разрушений и количество пострадавших выясняются. Известно, что последствия этого инцидента по состоянию на данный момент ликвидируют спасатели, военные, а также правоохранители.
Котелевским поселковым советом создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержден план по ее ликвидации,
– говорится в сообщении Котелевской общины.
Отмечается, что идет расследование взрыва. В то же время поселковый совет призывал жителей сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия, более подробная информация явно будет обнародована несколько позже.
Напомним, в апреле в поселке Апрель Первомайской общины Николаевского района от взрыва боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя. Как уже отмечалось ранее, пострадавшие обнаружили боеприпас, принесли его домой и пытались с ним что-то сделать.