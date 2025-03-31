На приоритетном Покровском направлении враг, фактически буксует, –Сирский

Александр Сырский провел комплексное совещание по итогам деятельности ВСУ в марте 2025 года. Генерал отчитался о стабилизации Покровского направления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего Александра Сырского.

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Что происходит на Покровском направлении

Как сообщил Сырский, главными задачами Сил обороны остаются удержание рубежей обороны и стабилизация обстановки на угрожающих направлениях.

Благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте,

– указал генерал.

Главком отметил, что украинские войска там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта ВСУ продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника.

Во время совещания Сырский отметил проблемы развития и поставил задачу максимально увеличить боевые возможности бригад.

Также командование рассмотрело вопросы содержания и подготовки вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники.