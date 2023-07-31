На акции в Батуми задержали украинку: МИД проверяет информацию

В грузинском порту Батуми полицейские, вероятно, задержали украинку, которая пришла на акцию протеста против прибытия круизного лайнера из России.

Как пишут грузинские СМИ, во время акции против прибытия российских туристов в Грузию было задержано 9 человек, в частности, гражданку Украины. Пресссекретарь МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что МИД проверяет информацию о задержании украинки.

Смотрите также "Мы Абхазию от вас освободили": российские туристы в Батуми открыто оскорбляют грузин

В частности, по данным издания "Новости Грузия", на вечер в Батуми запланирована новая акция протеста с требованием освободить всех задержанных. Аресты участников акции продолжаются.

По данным журналистов, сейчас российские туристы с лайнера вывозятся на автобусах на экскурсии. Их охраняет полиция. Один из автобусов с россиянами забросали бутылками и яйцами.

Что этому предшествовало