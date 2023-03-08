На протестах в Тбилиси звучал гимн Украины: впечатляющее видео

В Грузии люди снова вышли на протест из-за принятого парламентом так называемого закона "Об иностранных агентах". На митинге звучал украинский гимн.

Видео из центра Тбилиси распространяется по сети. 24 Канал. Таким образом, народ Грузии демонстрирует не только поддержку собственного европейского будущего, но и украинского народа, который сейчас борется с врагом.

Обратите внимание Дали во исполнение час: в Грузии участники протестов поставили ультиматум власти, – СМИ

Гимн Украины на протестах Грузии

Грузины еще раз демонстрируют свою поддержку Украине на фоне действий пророссийских властей, которые, в частности, планируют лишать гражданства грузинских добровольцев, которые на нашей стороне воюют против России.

Гимн Украины на протестах в Тбилиси: смотрите видео

Протесты в Грузии: главное

Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный в лучших традициях русской пропаганды Фактически повторяет российское законодательство об "иноагентах".

Вечером 7 марта под парламентом собрались тысячи человек на митинг против закона. Затем митингующие попытались штурмовать парламент, однако силовики оттеснили их. Используя водометы и слезоточивый газ, спецназ зачистил площадь Шота Руставели.

Однако 8 марта митинги продолжились. Люди собрались с требованиями отозвать закон и отпустить задержанных митингующих, которых, по предварительным данным, 77 человек.

Президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и заявила, что будет ветировать законопроект. В то же время, ЕС и США осудили силовое подавление протестов, а в Госдепе намекнули, что причастные к силовым разгонам могут попасть под санкции.