На пути из Британии Зеленский записал новое обращение – о "линиях, с которых нельзя отступить"

Президент Украины записал очередное обращение к украинцам. Зеленский отметил, что гарантии безопасности сейчас являются ключевой целью Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых должны достичь, и линии, из которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки,

– заявил президент.