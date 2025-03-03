3 марта, 02:26
На пути из Британии Зеленский записал новое обращение – о "линиях, с которых нельзя отступить"
Президент Украины записал очередное обращение к украинцам. Зеленский отметил, что гарантии безопасности сейчас являются ключевой целью Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых должны достичь, и линии, из которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки,
– заявил президент.