На рассвете россияне обстреляли Днепропетровщину: люди остались без света, есть пострадавшие

Российские военные продолжают обстреливать Днепропетровщину. Утром 24 сентября оккупанты нанесли удар по Никопольщине, в результате чего пострадали мирные жители.

Это утро было беспокойным для жителей Днепропетровской области. Во вражеский обстрел в очередной раз попала Никопольщина, отметил глава ОВА Валентин Резниченко.

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Раненая женщина в тяжелом состоянии

По словам высокопоставленного чиновника, утром по ней враг бил из "Градов" и "Ураганов". Под обстрелы попали Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате пострадали два человека. Речь идет о 51-летней женщине и 49-летнем мужчине. Их доставили в больницу. Известно, что потерпевшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Также глава ОВА сообщил о повреждениях более 20 частных и многоэтажных домов. Кроме того, пострадали около 10 хозяйственных сооружений. По словам Резниченко, изуродован также местный хлебозавод и еще несколько учреждений. В результате обстрела загорелись несколько автомобилей. Пламя пожарникам удалось усмирить.

Последствия обстрела Днепропетровщины утром 24 сентября / Фото из телеграма Резниченко

Известно, что в Марганецкой общине более 2 тысяч семей остались без света. Сейчас работают аварийные бригады, чтобы возобновить подачу электроэнергии в дома людей.

Что касается Красногригорьевской общины, то там обошлось без пострадавших. В других районах области, к счастью, звучали только воздушные тревоги ночью. Атак они не фиксировали.

Оккупанты атаковали многоэтажку в Торецке

Накануне стало известно, что вечером 22 сентября русские военные атаковали Донецкую область. Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, захватчики попали в многоэтажку в Торецке.

Ракетный удар был настолько сильным, что в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия сразу на нескольких этажах: с 9 по 7. В результате пострадал один человек. Также стало известно, что из-под завалов многоэтажного дома спасателям удалось извлечь 19 человек, в том числе 2 детей.

По словам главы ОВА, значительных человеческих потерь удалось избежать благодаря эвакуации. Известно, что на момент ракетного удара в этом доме заселены были только 10 квартир из 53.

Поэтому жителей Донбасса призывают выезжать как можно дальше от линии фронта. Враг чрезвычайно коварен, поэтому будет атаковать артиллерией все населенные пункты, расположенные недалеко от районов ведения боевых действий.

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