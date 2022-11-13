На разбитом Антоновском мосту вывесили украинский флаг

На Антоновском мосту снова развевался украинский флаг. Его подняли украинские военные.

Соответствующую информацию сообщил Херсонский городской совет. Это произошло 13 ноября.

Заметьте Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг

Над Антоновским мостом – наш флаг

Надо любоваться за тех ребят (говорится о военнослужащих ВСУ – 24 канал), которые этого момента не дождались,

– сказал военный.

ВСУ показали, как поднимали флаг над Антоновским мостом: смотрите видео

Известно, что половина Антоновского моста уничтожена. В сети показали видео, на котором видно, что другая половина моста – вся в дырах. Более того, понтонная переправа, по которой российские захватчики бежали с правого берега, – затоплена.

Оккупанты лихорадочно взрывали все мосты на Херсонщине

Убегая с правого берега Днепра, 11 ноября российские захватчики взорвали все мосты через Днепр на Херсонщине. В частности и Антоновский мост с баржами.

Комментируя подрывы Антоновского моста, депутат областного совета Сергей Хлань заявил, что российские захватчики сделали невозможным даже пешеходный проход по мосту.

Более того, 24 каналу в спецслужбах рассказали, что оккупанты, подрывая Антоновский мост, убили часть своего личного состава.

Антоновский мост соединяет Херсон с Левобережной Украиной, а именно с Олешками и Голой Пристанью. Мост имел протяженность 1 366 метров при ширине 25 метров.

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