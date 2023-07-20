Замена щита на "Батькивщине-Мать": откуда пойдут средства на реконструкцию монумента

Украинские власти 13 июля официально разрешили реконструировать щит украинским трезубцем на монументе "Батькивщина-Мать" в Киеве. Все средства на проведение этих работ не были привлечены из государственного бюджета.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что деньги на замену щита были взяты из дотаций крупных бизнесов нашего государства, передает 24 Канал.

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Что известно о замене щита на "Батькивщине-Мать"

Ткаченко отметил, что замена щита на монументе "Батькивщина-Мать" сейчас актуальна. Ведь за это высказались большинство украинцев, принявших участие в опросе.

"85% участников опроса в прошлом году в "Действии", а это почти 800 тысяч человек, сказали, что менять надо, потому что это символ. Это действительно символическое и историческое дело,

– сказал министр.

Он также отметил, что такая замена будет способствовать превращению монумента "Батькивщина-Мать" в оговоренную "Украину-Мать". Вместе с тем, министерство также планирует пересмотреть концепт киевского "Музея войны", на котором расположен монумент, во время открытия нового щита.



Трезубец, заменяющий советский герб на "Батькивщине-Мать" / Фото Суспильного

"Это адекватный украинский ответ вызовам войны. И то, что говорили, что эту замену нельзя сделать до войны, оказалось, как и многие другие вещи, которые украинцы делают во время войны, сделать можно и будет", - подчеркнул Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что деньги на проведение всех работ не были взяты из государственного бюджета. Их выделяли на дотационной основе крупные компании.

Все компании, которым мы очень благодарны – опубликованы. Они предоставляли уже немало денег и на помощь ВСУ, и нашим врачам, а теперь приобщились к этому историческому делу.

– подчеркнул он.

Ткаченко также отметил, что для этой работы специалисты будут применять новейшие технологии, которые для реконструкций применяет Запад.

Почему декоммунизацию "Батькивщины-Мать" не начали раньше

Министр культуры подчеркнул, что обсуждение замены щита "Батькивщины-Мать" началось еще в 90-х годах. Однако с тех пор до начала полномасштабного вторжения не предприняли никаких шагов.

"Многие специалисты говорили, что это сделать невозможно. А когда говорили, что можно, то рисовали достаточно большие цифры этой операции, и никто не рисковал тратить средства на такое дело", – рассказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что западные технологии позволяют это сделать относительно небольшими средствами и во время войны. Кроме того, по его словам, этот трезубец фактически повторяет малый герб, который утвердила Верховная Рада в 1992 году.

Единственное, что там очень много технологических особенностей. Это все же большая высота – 85 метров, и нужно было учитывать немало деталей относительно того, как именно он должен выглядеть.

– сказал Ткаченко.

В заключение он отметил, что реконструкция щита "Батькивщины-Мать" достаточно сложная технологическая работа как по снятию советского герба, так и по монтажу нового трезубца.

Что думают киевляне о замене щита монумента во время войны

Журналисты спросили жителей Киева, нужно ли производить замену щита "Батькивщина-Мать" именно во время полномасштабного вторжения. Большинство опрошенных граждан согласилось с тем, что это необходимо, но уже после нашей победы.

Киевлян опросили по поводу замены щита "Батькивщины-Мать" / Видео с телеграм-канала "Киев 24"

Так, они отмечали, что все средства, которые выделили на проведение этих работ, лучше перевести на армию, на закупку дронов и вооружения. Кроме того, они предлагали просто закрыть советский герб пленкой с украинским трезубцем, а уже потом заменить.

Лишь один из опрашиваемых согласился с этим решением, отметив, что таким образом, наши власти также оплатит труд тем, кто выполнит эту замену и создание трезубца для "Батькивщины-Мать".

Что известно о декоммунизации "Батькивщины-Мать"