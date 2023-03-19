Клеймо на Россию уже наложено: политолог сказал, какое будущее ждет страну

Решение Международного уголовного суда арестовать Владимира Путина - опозорило Россию навсегда. Неважно, кто будет следующим президентом страны-террористки, ведь ею руководит ФСБ

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, любой, кто станет президентом России, не будет менее токсичным, чем Путин.

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Россией управляет ФСБ

Александр Антонюк убежден, что от смены фамилии президента России ничего не изменится.

Это может быть Владимир Путин. Дмитрий Медведев менее токсичен? Нет. Николай Патрушев менее токсичен? Тоже нет. Кого бы вы сегодня ни поставили, русский шовинизм все равно остается,

– отметил Антонюк.

Он подчеркнул, что это подтверждается допросами русских пленных, страдающих русским империализмом.

Они могут отдать двойника, а могут и не отдать, в любом случае клеймо на Россию и на конкретных персоналий уже положено,

– сказал политолог.

Антонюк убежден, что Россия избрала путь на Восток и будет частью КНР при сохранении элементов государственной субъектности.

Как на Россию поставили клеймо: смотрите видео

"Центр принятия решений, скорее всего, уже будет не в Москве, а в Пекине", – добавил он.

Политолог считает, что в России будут президенты, правительства, но может случиться так, что некоторые российские республики не захотят быть под властью Китая, и в таком случае будет запущен процесс распада России на многие части.

Антонюк предположил, что такой план может быть согласован между США и Китаем и может быть одним из вариантов того, что делать с Россией в случае ее распада, поскольку на ее территории есть много полезных ресурсов.

Россия своими руками разрушает свою государственность