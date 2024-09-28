На Ровненщине ночью сбили вражескую цель: обломки повредили ЛЭП
Источник:Александр Коваль
Вражеские "Шахеды" ночью 28 сентября фиксировали на Ровненщине. Там Силы ПВО сбили вражескую цель.
К сожалению, обломки повредили ЛЭП. Об этом сообщил председатель Ровненской ОВА Александр Коваль.
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Что известно об атаке "Шахедами" в Ровненской области
Обломки во время падения повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства,
– сообщил Александр Коваль.
К счастью, в результате атаки пострадавших нет. Без света осталось 70 потребителей.
На месте падения обломков российского "Шахеда" работают все соответствующие службы.
В целом Россия в ночь на 28 сентября атаковала Украину 73 ударными беспилотниками и 2 ракетами.
ПВО удалось сбить:
- 69 из 73 дронов-камикадзе;
- 2 из 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три – локационно потеряно на территории Украины", – сообщили в Воздушных силах.