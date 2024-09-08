Мотоциклист переехал насмерть велосипедиста, который лежал на дороге: детали ДТП на Ровненщине

В Ровненской области произошло смертельное ДТП. В результате ДТП велосипедист погиб, а мотоциклиста госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего велосипедиста. Отметим, что инцидент произошел вечером в пятницу, 6 сентября.

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В Ровненской области произошло ДТП

В полиции сообщили, что авария произошла 6 сентября около 20:30 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" возле села Ракитное Костопольской общины.

Предварительно полицейские установили, что водитель мотоцикла Viper, 72-летний житель Костополя, допустил наезд на мужчину, который вместе с велосипедом лежал на проезжей части,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в результате наезда мотоциклист упал и травмировался. Мужчину с ушибами и ранами госпитализировали.

В полиции добавили, что велосипедиста доставили в медучреждение, где во время проведения реанимационных мероприятий он умер. Работники правоохранительных органов устанавливают его личность.