Мотоциклист переехал насмерть велосипедиста, который лежал на дороге: детали ДТП на Ровненщине
Источник:Полиция Ровненской области
В Ровненской области произошло смертельное ДТП. В результате ДТП велосипедист погиб, а мотоциклиста госпитализировали.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего велосипедиста. Отметим, что инцидент произошел вечером в пятницу, 6 сентября.
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В Ровненской области произошло ДТП
В полиции сообщили, что авария произошла 6 сентября около 20:30 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" возле села Ракитное Костопольской общины.
Предварительно полицейские установили, что водитель мотоцикла Viper, 72-летний житель Костополя, допустил наезд на мужчину, который вместе с велосипедом лежал на проезжей части,
– говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что в результате наезда мотоциклист упал и травмировался. Мужчину с ушибами и ранами госпитализировали.
В полиции добавили, что велосипедиста доставили в медучреждение, где во время проведения реанимационных мероприятий он умер. Работники правоохранительных органов устанавливают его личность.