Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого велосипедиста. Зазначимо, що інцидент стався ввечері в п'ятницю, 6 вересня.

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На Рівненщині трапилася ДТП

В поліції повідомили, що автопригода сталася 6 вересня близько 20:30 на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" неподалік села Рокитне Костопільської громади.

Попередньо поліцейські встановили, що водій мотоцикла Viper, 72-річний житель Костополя, допустив наїзд на чоловіка, який разом із велосипедом лежав на проїзній частині,

– ідеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок наїзду мотоцикліст впав та травмувався. Чоловіка із забоями та ранами госпіталізували.

В поліції додали, що велосипедиста доставили до медзакладу, де під час проведення реанімаційних заходів він помер. Працівники правоохоронних органів встановлюють його особу.