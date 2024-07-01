Внаслідок цієї автопригоди є травмовані. Причини цієї аварії вже розслідують правоохоронці.

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Що відомо про ДТП з мікроавтобусом на Чернігівщині

У поліції Чернігівської області розповіли, що 30 червня близько 23:10 до правоохоронців надійшло повідомлення, що на автодорозі Київ – Суми сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали шестеро громадян.



У Чернігівській області мікроавтобус потрапив в ДТП / Фото поліції Чернігівщини

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, рухаючись по автодорозі Київ – Суми здійснив наїзд на бетонні плити, в результаті чого водій та п'ятеро пасажирів авто зазнали травм та були доставлені до лікарні,

– розповіли у поліції.



Внаслідок ДТП у Чернігівській області є 6 постраждалих / Фото поліції Чернігівщини

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за частиною статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.