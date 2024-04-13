Так, сьогодні зранку росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння.
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Окупанти обстріляли цивільну автівку на Чернігівщині
Зранку 13 квітня окупаційні війська прицільно обстріляли цивільний автомобіль жителя Новгорода-Сіверського. Про це повідомили в МВС України.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа автівки. В МВС розповіли, що чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.
Відомо, що на місці працюють необхідні служби.
Російські війська розстріляли полонених українських воїнів біля Кринків: коротко
- У Херсонській області російські загарбники розстріляли трьох беззбройних військовополонених.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що 7 квітня 2024 року в одному з телеграм-каналів з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
- В описі під відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.