Трагедия на Ривненщине: в жилом доме взорвалась граната

В Ровенской области от взрыва боеприпаса погиб человек. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства смертельного инцидента.

Трагический случай произошел вечером 8 сентября в селе Сыновей. Местные жители вызвали медиков после того, как услышали в соседнем доме громкий взрыв. Впоследствии на место происшествия прибыли и полицейские.

Смотрите также На пляж Сочи выбросило морскую мину: отдыхающие удивили своей реакцией

Убийство или неосторожность

Правоохранители выяснили, что в одной из комнат жилого дома сдетонировал боеприпас. 69-летний хозяин дома от полученных травм погиб на месте. Известно, что мужчина проживал сам.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП с места происшествия изъяли обломки, характерные для взрыва гранаты типа "РГО".

Следователи открыли уголовные производства по факту умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В частности и то, где именно мужчина взял боеприпас и в результате чего он сдетонировал.

В селе на Ровенщине взорвался снаряд / Фото Нацполиция

Кроме того, правоохранители в очередной раз напоминают гражданам правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:

к ним нельзя подходить;

следует ограничить доступ к находке других лиц и вызвать полицейских и спасателей.

К слову, в Киеве взорвали учебную гранату вечером, 14 августа. Это произошло в баре в центре города, на улице Рейтарской.