Уже 25-я атака: в Рождество Россия повторно обстреляла одну из ТЭС

Российские оккупанты снова атаковали одну из тепловых электростанций Украины. К сожалению, враги повредили оборудование.

Атака состоялась на Святвечер – 6 января. В компании не сказали о каком именно энергетическом предприятии говорится, однако объяснили, что оно уже подвергалось террористическим обстрелам.

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Что известно об атаке россиян по ТЭС

К счастью, никто не пострадал. В результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС,

– сообщили в ДТЭК.

Тем не менее заверили, что наши энергетики сразу после окончания атаки начали оперативно ликвидировать последствия.

"Это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК", – рассказали в компании.

Там добавили, что для безопасности на энергетических предприятиях находятся только критически важные сотрудники.

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