Уже 25-я атака: в Рождество Россия повторно обстреляла одну из ТЭС
Источник:ДТЭК
Российские оккупанты снова атаковали одну из тепловых электростанций Украины. К сожалению, враги повредили оборудование.
Атака состоялась на Святвечер – 6 января. В компании не сказали о каком именно энергетическом предприятии говорится, однако объяснили, что оно уже подвергалось террористическим обстрелам.
Читайте также Как не мерзнуть ночью, когда за окном минус: простые советы для согревания
Что известно об атаке россиян по ТЭС
К счастью, никто не пострадал. В результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС,
– сообщили в ДТЭК.
Тем не менее заверили, что наши энергетики сразу после окончания атаки начали оперативно ликвидировать последствия.
"Это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК", – рассказали в компании.
Там добавили, что для безопасности на энергетических предприятиях находятся только критически важные сотрудники.
Важные новости об энергетике
- Российские оккупанты уже нанесли 11 массированных ударов по Украине. По данным энергетиков, в течение 8 января свет кое-где снова будут выключать.
- В частности, в Киеве и области будут стабилизационные отключения, во Львовской области – по состоянию на утро отключений не применяли. Подробнее о ситуации в разных городах читайте за ссылкой.
- Еще 6 января в ДТЭК предупредили, что из-за похолодания свет могут выключать не только днем, но и ночью. В частности, из-за увеличения потребления света из-за понижения температуры.
- Поэтому энергетики обратились к людям и попросили их максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Ведь экономия каждой семьи может помочь энергосистеме всей страны.