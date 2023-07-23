Пытаются самоликвидироваться: на Сахалине россияне устроили массовое побоище

Оккупантам мало "пакетизации", поэтому они решили прибавить жару летним будням. В Долинке на Сахалине произошло эпическое побоище.

Российские оккупанты продолжают доказывать, что уже давно остались за пределами цивилизации. Скандал вспыхнул 22 июля у одного из местных супермаркетов. Сначала мужчины стали биться, а потом таранить друг друга на машинах. В ход дикарского побоища пошли палки. Детали эпической драки раскрыли росСМИ, сообзщает 24 Канал.

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Далее один из участников потасовки вытащил пистолет и выстрелил. Местные жители не бросились усмирять участников побоища, зато начали снимать все на видео.

В результате драки есть пострадавшие

Сообщают, что в результате инцидента есть пострадавшие. На месте инцидента заметили по меньшей мере одного окровавленного мужчину. Его забрали люди, вышедшие из автомобиля. Кроме того, разрушения получили автомобили.

Так называемые российские правоохранители подчеркнули, что участники драки пытались скрыться с места происшествия. Трое подозреваемых вроде бы уже задержаны. В то же время, местные СМИ заявили, что участие в побоище принимали десятки человек. Где они сейчас, неизвестно.

По данным телеграмм-каналов, участие в драке могли принимать вагнеровцы.