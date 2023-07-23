Російські окупанти продовжують доводити, що вже давно залишилися за межею цивілізації. Скандал спалахнув 22 липня біля одного з місцевих супермаркетів. Спершу чоловіки почали битися, а тоді таранити одне одного на машинах. У хід дикунського побоїща пішли палиці. Деталі епічної бійки розкрили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Далі один з учасників бійки витягнув пістолет й вистрілив. Місцеві жителі не кинулися втихомирювати учасників побоїща, натомість почали знімати все на відео.

Внаслідок бійки є постраждалі

Повідомляють, що внаслідок інциденту є постраждалі. На місці інциденту зауважили щонайменше одного закривавленого чоловіка. Його забрали люди, які вийшли з автомобіля. Окрім того, руйнувань зазнали автомобілі.

Так звані російські "правоохоронці" наголосили, що учасники бійки намагалися втекти з місця події. Трьох підозрюваних начебто вже затримали. Водночас місцеві ЗМІ заявили, що участь у побоїщу брали десятки людей. Де вони перебувають наразі, невідомо.

За даними телеграм-каналів, участь цій у бійці могли брати вагнерівці.