Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, це дуже впливає на морально-психологічних стан російських військових. Через це вони можуть стати неконтрольованими.

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Поранених кидають на полі бою

В одному з мотострілецьких полків Росії, який зараз бере участь у боях в районі Первомайського на Луганщині, відбувається бунт. Військові не хочуть брати участь в бойових діях, висловлюючи незадоволення.

Основним фактором, який негативно впливає їхній на морально-психологічний стан, є великі втрати у живій силі. Вони бачать, скільки втрат. Ну і в них є така традиція – фактично не евакуйовувати поранених,

– зауважив Олег Жданов.

В росіян евакуація поранений – це особиста ініціатива самого військових. В них немає такої системи, як в ЗСУ. Себто системи по евакуації поранених та доправлення їх в медичні заклади.

"Вони чудово розуміють, якщо поранять – то йому вмирати на землі, стікаючи кров'ю. Ймовірність того, що за ним прийде якась допомога – ніяка", – наголосив військовий експерт.

Тож розуміння, яке поступово приходить до окупантів, і впливає на їхню поведінку та керованість. Що відповідно відображається на боєздатності частин.

Олег Жданов про небажання росіян воювати: дивитись відео

Колообіг російських військових в природі

За даними Генштабу ЗСУ, ці ж військові з низьким морально-психологічним станом сильно схвильовані через брак живої сили. Деякі частини воюють при укомплектованості 50% – це на межі боєздатності підрозділів та частин.

Нижче 50% – це вже небоєздатна частина. А їх перегруповують, об'єднують роти та змушують йти в атаку. І ніяких перспектив, що завтра прийде поповнення та їх стане більше. Тим паче ніхто навіть не говорить про ротацію. Воюєш – поки не вб'ють,

– зазначив Жданов.

Водночас поранення для російського окупанта – це відстрочена смерть. Адже, як вже було зазначено, поранених ніхто не евакуює з поля бою.

"Але, на наш жаль, вони таки воюють. Під страхом наказу, розправи. Цікаво, що вони йдуть на смерть, але бояться отримати 10 років (в'язниці – 24 Канал) за невиконання наказу", – констатував військовий експерт.

Що цікаво, якщо військовослужбовця, який відмовився виконувати наказ, судитимуть, йому можуть дати від 10 років ув'язнення. При цьому з в'язниці їх можуть відправити воювати у складі роти "Шторм Z". Власне, як це раніше було із ПВК "Вагнера".

А в "Шторм Z" є багато проблем з екіпіруванням, адже це звичайні штрафні військові частини. Тож шанс, що росіянин, який воюватиме в їхньому складі, потрапить на концерт Кобзона – дуже високий.

Актуальні втрати росіян на війні

Завдяки вправності та ефективній роботі наших Збройних Сил російська армія з початку повномасштабного вторгнення скоротилась на 241 960 військових. Зокрема, на 630 окупантів стало менше за минулу добу.

Крім того, страждає і техніка ворога. З 24 лютого росіяни втратили: