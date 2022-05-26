На саммите ЕС пообещает вооружать Украину, но воздержится от призыва прекратить огонь, – СМИ

На саммите Европейского Союза, который начнется 30 мая, главы стран продолжат вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений".

Такое обещание содержится в проекте решения саммита лидеров Европейского Союза.

Важно В России цинично заявили, что могут дать зеленые коридоры для зерна, но разминировать их Киев

В предложенном документе говорится, что ЕС твердо стремится помочь Украине реализовать ее право на самооборону от российской агрессии. Лидеры ЕС также приветствуют любые новые законные "меры по конфискации" российского имущества в ЕС и изучение "вариантов, направленных на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины".

Они раскритикуют использование президентом России Владимиром Путиным продовольствия с целью добиться ослабления санкций ЕС в обмен на то, что позволит Украине поставлять зерно на мировые рынки через ее порты.

Европейский Совет решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственного производства в Украине и призывает к созданию новых сухопутных путей, в частности, к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.

– говорится в проекте решения.

Риторика на саммите будет более жесткой

Из Запорожской области кафиры вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн . О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается ограбление Мелитопольского района. На днях в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов. Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.

Издание отмечает, что проект декларации саммита более жесткий в своей риторике, чем желали некоторые страны-члены.

В частности, Италия, Венгрия и Кипр также настаивали на заявлении ЕС с призывом к немедленному прекращению огня. Но последние проекты решения не содержат упоминания об этом на фоне сопротивления Польше и стран Балтии по поводу каких-либо уступок Москве. В проекте делается сильный акцент на преступности действий России.

"Россия, Беларусь и все виновные будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", – говорится в документе.

Не обойти вниманием энергетический вопрос

С другой стороны, в проекте нет даже упоминания о затягивании ЕС с принятием шестого санкционного пакета, блокированного Венгрией из-за вопросов нефти.

В то же время лидеры ЕС планируют занять еще более жесткую позицию по обходу санкций и заявят о "скорейшей отмене зависимости Европейского Союза от российского импорта газа, нефти и угля".

Они также заявят о повышении "готовности к возможным серьезным перебоям в поставках и устойчивости газового рынка ЕС" путем ускоренного "заполнения хранилищ к следующей зиме".

Зеленский резко ответил Киссинджеру на предложение отдать кусок Украины России: смотрите видео

Декларация также не дает Украине ничего понять по поводу ее официального признания страной-кандидатом в ЕС. Лидеры просто "примут к сведению" ее заявку на членство и отметят, что "вернутся к этому вопросу на июньской встрече".