Неужели НАТО боится Россию: какую альтернативу членству готовят для нас перед саммитом Альянса

После ряда международных визитов президента Зеленского в последние дни путь Украины в НАТО становится короче. Киев уже на саммите НАТО хочет получить четкий сигнал стран Альянса.

Журналист 24 Канала Алексей Печий анализирует, насколько реально путь Украины в НАТО стал короче, и готовы ли партнеры видеть Украину в Альянсе.

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Путь стал короче, но еще не членство: что Украина получит на саммите НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что после ряда международных визитов президента Владимира Зеленского путь Украины в НАТО точно станет короче.

В частности, речь идет о визитах президента в Софию, Прагу, Братиславу и Стамбул. Теперь Кулеба уверяет, что ряд решений, которые будут озвучены на саммите НАТО, для Украины уже приняты, но не хватает главного – приглашения в НАТО.

Однако, похоже, ясность в вопросе вступления Украины в НАТО еще очень далека. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял, что лидеры на саммите достигнут единой позиции по присоединению Украины к Альянсу и пришлют "решительный сигнал" поддержки.

Но о присоединении речь не идет. Столтенберг заявил, что союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

Какие страны поддержали вступление Украины в НАТО

По словам президента Польши Анджея Дуды, Украину необходимо пригласить в НАТО на саммите в Вильнюсе, что станет сильным импульсом, в отличие от решения саммита в Бухаресте в 2008 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что на саммите Украине должны предложить обещание легкого пути к членству в НАТО после окончания войны.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал июльский саммит решающим. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв вывести Украину на "конкретный путь" членства по окончании войны.

Вдобавок Великобритания готова поддержать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО без многолетнего ПДЧ, поскольку многие требования этого Плана выполняются Киевом уже сейчас.

В этом уверяет министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли. Мол, украинцы уже продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных Сил и проявили себя на поле боя. И все союзники видят это.

Вступление Украины в НАТО зависит от позиции США

Однако, как говорил президент Зеленский, многое зависит от позиции США. В Вашингтоне пока не готовы спешить с приглашением Украины в НАТО.

Накануне президент Байден заверил, что вопрос членства Украины в НАТО преждевременный, но США и союзники по Альянсу будут продолжать обеспечивать Украину вооружением.

Дополняя слова президента США, его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что Байден неоднократно заявлял о политике "открытой двери", но Украине следует провести дополнительные реформы.

Хотя он добавил – США не стремятся развязать третью мировую войну и это курс, который они придерживаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал "крепкий" пакет поддержки Украины на саммите, который будет включать политическую и практическую стороны.

Что Вашингтон может предложить Киеву в Вильнюсе

Позже Джо Байден заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, когда США в течение 10 лет снабжают Израиль оружием.

И, похоже, именно подобное решение может стать результатом саммита НАТО в Вильнюсе. Ведь к США присоединилась Германия.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц уже заявлял, что сейчас не стоит обсуждать вступление Украины в НАТО, ведь это до конца войны все равно нереально.

В то же время, как говорит Шольц, на саммите приоритетом должно стать укрепление боевой мощи Украины. И, конечно, доля правды в его словах есть.

Украина прямо сейчас нуждается в военной помощи. Но главное, чтобы один вопрос не отменял другой.

В НАТО боятся войны с Россией

А вот издание The Telegraph утверждает, что на саммите в Вильнюсе Германия планирует настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, поскольку действительно опасается, что этот шаг может привести к войне Альянса с Россией.

Именно это отмечал накануне и президент США Джо Байден, мол, важно не допустить войну НАТО с Россией, а Украине лучше предоставить многолетние гарантии безопасности.

И сейчас не исключено, что именно такую позицию будет продвигать Джо Байден в Лондоне. Известно, что он накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Великобританию, где встретится с королем Чарльзом и премьер-министром Риши Сунаком.

Представитель главы британского правительства заявил, что лидеры обсудят предстоящий саммит НАТО и Украину. Мол, Британия находится в авангарде предоставления Украине поддержки, необходимой для успеха на поле боя, а значит, британцам есть что обсудить с Байденом.

После встречи Байден и Сунак отправятся в Литву, где лидеры НАТО соберутся на ключевой саммит.

Вместе с тем министр иностранных дел Франции Катрин Колонна уже посылает сигнал, что именно Франция, скорее всего, будет предлагать Украине на саммите НАТО. Она уверяет, что Франция готовит новые поставки военной помощи, и они будут только увеличиваться.

Несмотря на отсутствие приглашения в НАТО, на саммите все же состоится сближение Украины и Альянса. Дело в том, что 12 июля состоится первое заседание Совета Украина-НАТО, где Украина уже не будет консультироваться с НАТО, а будет иметь право голоса.

Кроме того, все же следует подчеркнуть, что страны НАТО пытаются найти консенсус относительно того, как продлить долговременную помощь Украине.

Страны Северной Европы хотят обсудить с Байденом угрозу со стороны Китая и России

Впрочем, перед Джо Байденом, который уже прибыл в Европу, стоит еще целый ряд вопросов на саммите НАТО. В частности, как сообщает CNN, Байден намерен предложить заметную поддержку скандинавским странам уже после саммита в Вильнюсе.

Уже 13 июля в Хельсинки состоится саммит с лидерами Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании, который станет третьим таким саммитом и первым при администрации Байдена.

Но здесь есть проблема, ведь, учитывая, что членство Швеции в НАТО все еще остается неопределенным, тон этого саммита может сильно зависеть от того, что произойдет в Вильнюсе.

Но есть и другие сферы, которые страны Северной Европы хотели бы обсудить с Байденом – это сотрудничество в области безопасности, в частности Арктике, где присутствуют как Китай, так и Россия.

Но здесь тоже многое может зависеть от решений, принятых в Вильнюсе. Ведь позиция Китая неожиданно влияет на повестку дня саммита НАТО.

В частности, как сообщает издание Politico, французский президент Макрон выступает против открытия офиса НАТО в Японии. Дело в том, что в течение нескольких месяцев официальные лица НАТО обсуждали планы открытия офиса связи в Японии, который стал бы первым форпостом союзников в Азии.

Достижение прогресса в этом плане должно стать частью саммита. Но президент Франции Эммануэль Макрон отрицает целесообразность такого географического расширения Альянса, настаивая, что оно приведет к «риску перемещения» полномочий НАТО «слишком далеко» от его первоначальной североатлантической направленности.

За скобками же аналитики намекают, что на самом деле Макрон подыгрывает позиции, озвученной китайскими властями, относительно недопущения присутствия НАТО в Азии.