На самолет-разведчик в Беларуси могли сбросить взрывчатку: повреждения критические
Источник:"Беларускі Гаюн"
В результате взрывов на аэродроме "Мащулищи" в Беларуси мог быть поврежден военно-транспортный российский самолет ДРЛО А-50. Среди версий – сброс взрывчатки.
Взрывчатку на российский самолет мог сбросить неизвестный объект. Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
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Повреждения самолета критические
Пока сброс взрывчатки на аэродром и сам самолет с неизвестного объекта – только одна из версий событий, которая вызвала серьезный переполох у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Однако если верить этому сообщению, то целью стал самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 – российский самолет-разведчик. Вероятно, повреждена кабина пилота и антенна, повреждения самолета существенные.
По данным BYPOL, повреждения самолета настолько критичны, что он больше никуда не полетит. Примечательно, что около 17:33 26 февраля, то есть после взрывов, на "Мачулищах" приземлился российский транспортный самолет Ил-76. Пожалуй, тоже ждет своей взрывной порции.
Что известно о взрывах в "Мачулищах"
Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели 2 взрыва. На место происшествия сразу прибыли силовики и инспекторы ГАИ, взявшиеся проверять всех рядом с аэродромом. Более того, днем по квартирам местных жителей начал ходить ОМОН.
Впоследствии стало известно, что в результате взрывов пострадали российский самолет и снегоочистительная техника.
Напомним, что именно с этого аэродрома месяцами взлетали российские самолеты МиГ-31К – носители сверхзвуковых ракет "Кинжал", против которых пока бессильна украинская ПВО. Поэтому сигналы воздушных тревог раздавались почти одновременно по всей стране. Следует отметить, что теперь такие самолеты поднимают на российских аэродромах, а не на белорусских.