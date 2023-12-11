В Днепре слышали взрывы, ракета летела на Запорожье: тревога была на Юге и в Центре

Вечером в понедельник 11 декабря Украину снова атакуют ракетами. На этот раз опасность была для Юга и Центра.

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Что известно о ракетных обстрелах Украины вечером 11 декабря

Воздушные силы объявили об активности вражеской тактической авиации на Юге и Востоке и угрозе применения авиационных средств поражения в пять вечера.

В 17:11 сообщили о ракете на Кривой Рог, в 17:17 – ракете на Днепр.

События разворачиваются достаточно быстро. В 17 часов сообщили о воздушной тревоге в Днепре, а уже около 17:17, как сообщают корреспонденты 24 Канала, в городе слышали взрывы.

В 17:19 стало известно о ракетной опасности для Запорожья.

Около половины шестого по областям пошли отбои.