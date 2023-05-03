На Севере – воздушная тревога: в Киеве сообщили о работе ПВО

3 мая 2023, 00:41
Читати новину українською

Источник:

Карта тревог

В северных областях Украины ночью 3 мая раздалась воздушная тревога. В частности и в Киеве.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО. До этого телеграм-каналы информировали о взрывах в Киеве.

Ранее По всей Украине звучала воздушная тревога: Россия ударила ракетами

Ермак призвал не игнорировать тревогу. Впоследствии появилось сообщение от Киевской ОО о работе ПВО.

Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги,
– отметили в ОВА.

В телеграмме сообщали о воздушных целях над Киевщиной.

Где объявили тревогу

  • Киев и Киевская область,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Запорожская,
  • Никопольский район Днепропетровской области

Также уже больше года воздушная тревога продолжается в Луганской области и с декабря – в оккупированном Крыму.

Предварительная тревога

В южных и центральных областях днем 2 мая распространялась воздушная тревога. В Запорожье звучали звуки взрывов.

Однако впоследствии тревогу отменили. Воздушное командование "Восток" сообщило, что подразделением Никопольского зенитного ракетного полка уничтожен вражеский БПЛА, предположительно "Орлан"

Автор: Ольга Музика