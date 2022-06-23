На Северодонецком направлении россияне захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка

Российские оккупанты 23 июня имели успех на Северодонецком направлении. Там захватчики захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 23 июня. Также оккупанты не оставляют попыток захватить сам Северодонецк.

Важно Луганщина как кость в горле для россиян, они не пройдут ее, – Гайдай

После захвата Лоскутовки и Рай-Александровки враг также продолжил штурм в направлении Сиротино. Захватчики готовятся форсировать реку Северский Донец.

Тем временем на Славянском направлении группировки агрессора сосредотачивают основные усилия на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск.

Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для того, чтобы перегруппироваться в районе города Изюм, противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении,

– отметили в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении противник пытается установить полный контроль над городом Северодонецк. Также оккупанты пытаются окружить наши войска в районе Лисичанска.

Информацию о захвате россиянами еще двух населенных пунктов подтвердил и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки,

– подчеркнул он.

Враг бросает все силы на взятие Северодонецка и Лисичанска, ведь именно эти города не позволяют оккупантам полностью контролировать Луганскую область. Для россиян важно оккупировать Луганщину, чтобы потом "хвастаться" хотя бы одним достижением так называемой "спецоперации" Путина. И неважно, что на это ушло 120 дней или 4 месяца и более 34 тысяч жизней российских солдат.

Отметим, что на днях кремлевская верхушка поставила перед своей армией убийц, насильников и мародеров задачу – захватить всю Луганскую область до 26 июня. Информацию о такой очередной "решающей дате" подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Для этого оккупантам надо захватить Северодонецк, после этого Лисичанск и выйти по трассе на Бахмут. Пока же продолжаются бои за Северодонецк.

Что происходит в Северодонецке

22 июня россияне атаковали авиацией позиции наших защитников на Северодонецком направлении. Там продолжаются тяжелые бои. Воины Украины продолжают отстаивать каждый метр земли. Однако им очень тяжело, поскольку враг бросил в Северодонецк большую часть своих сил.

Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк 22 июня рассказал, что бои идут уже в промзоне города.

"Это линия завода "Азот", частично даже на территории завода", – отметил чиновник.

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