На Славянском направлении украинские войска отбросили россиян, – Минобороны

После перегруппировки россияне наступали в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Долины и Богородичного, ВСУ отбили атаку и нанесли противнику значительные потери.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает 24 канал. По его словам, Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника.

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По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отбили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники,

– сообщил спикер.

Он добавил, что силы Противовоздушной обороны ВС Украины сбили российский боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.