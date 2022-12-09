На станции "Академик Вернадский" вылупился первый в сезоне пингвиненок и начался бум

На станции "Академик Вернадский" вылупился совсем крохотный первый пингвиненок. Это субантарктический пингвин, являющийся самым распространенным видом на острове Галиндез.

Именно на станции "Академик Вернадский" работает украинская экспедиция. По данным специалистов, после рождения первого пингвиненка возле станции начался пингви-бум.

примите во внимание По крыше ходят пингвины: на станции "Академик Вернадский" рекордный снег.

Что известно о первом пингвинятке

Знаем, что многие ожидали этой новости! Итак, на нашем острове родился первый пингвиненок в этом сезоне. Он невероятно милый, серенький и совсем крохотный, но уже тоненько пищит,

– говорится в сообщении.

Яйца, а впоследствии и птенца нашли биолог Марта Дзиндра и сисадмин Владимир Хомко. Биолог рассказала, что мониторинг гнезд пингвинов на острове Галиндез – это часть ее ежедневной работы. И она посчитала, что именно на днях из первых яиц должны появиться пингвинята.

"Проверили гнезда на мысе Пингвин-поинт, где в ноябре обнаружили самые первые яйца, но там было тихо. Потом отправились на соседний мыс Пиджн-поинт. Подошли к гнездам, затихли – и тут услышали совсем тоненький голос малыша, а затем – увидели и гордую маму", – вспомнила Марта Дзиндра.

Также в сообщении специалисты рассказали, что субантарктические пингвины, наиболее распространенные на острове, первый месяц будут в гнездах. Там их будут поочередно греть, защищать и кормить родители. После этого детеныши:

будут объединяться в ясли;

это для того, чтобы их родители могли одновременно ходить за крилем в океан;

уже через месяц пингвинят ждет процесс линьки – их серый пушок сменится черно-белыми перьями.

Первый пингвиненок​, который вылупился на острове / Фото Марты Дзиндры и Сергея Глотова

На острове начался бум среди пингвинов

Пока мы готовили это сообщение, возле станции начался настоящий пингви-бум,

– сообщили на станции.

По их данным, детеныши начали вылупляться из яиц в разных частях острова.

Состоянием ориентировочно на 9 утра 9 декабря там уже до десятка малышей.

Как нашли яйца на острове